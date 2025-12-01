Kocasinan'da Organik Tarım Vizyonu: Yüzde 100 Ekolojik Pazar

Ekolojik Pazarın Önemi

Yüzde 100 Ekolojik Pazar, sadece organik ürünlerin satışını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda burada yer alan 30 çiftçinin sertifikalı olması da önemli bir değer taşıyor. Bu pazar, organik tarımın Kayseri’de benimsenmesine katkı sağlarken, doğal ürünlerin güvenilir bir şekilde tüketicilere ulaşmasını sağlıyor.

Sağlıklı Nesiller İçin Destek

Kocasinan Belediyesi, organik ürünlerin üretimi ve tüketimi konusunda sürekli destek sunarak sağlıklı nesiller ve yarınlar oluşturmayı hedefliyor. Yaz ve sonbahar mevsimlerinde açık olan pazar, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Ürünlerin organik olarak yetiştirilmesi ve bakanlık denetiminden geçmiş olması, tüketici güvenini artırıyor.

Tarımda Şeffaflık ve İzlenebilirlik

Yüzde 100 Ekolojik Pazar, üretimden satışa kadar tüm süreçlerin kayıt altına alındığı güvenilir bir model olarak hizmet veriyor. Buğday Derneği tarafından oluşturulan standartlar sayesinde pazarın işleyişi düzenli olarak takip ediliyor. Ürünlerin tarih, satıcı, üretici, çeşit, miktar, fiyat gibi verileri şeffaf bir şekilde kaydediliyor.

Denetimler ve Güvenilirlik

Kocasinan Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Kalıntı tespit edilen veya sertifika dışı ürün satan üreticiler, pazardan men edilerek güvenilirlik korunuyor. Ayrıca, ürünlerin organik niteliği, akredite laboratuvarlarda yapılan pestisit kalıntı analizleri ile doğrulanıyor.

Kocasinan'daki Yüzde 100 Ekolojik Pazar, hem yerel çiftçilere destek olurken hem de sağlıklı ve güvenilir ürünlerin tüketicilere ulaşmasını sağlıyor. Bu uygulama, Kayseri’nin organik tarım alanındaki vizyonunu güçlendiriyor ve Türkiye genelinde önemli bir örnek teşkil ediyor.