Kocasinan'da Otomatik Sulama Sistemi ile Su ve Enerji Tasarrufu

Belediye yetkilileri, küresel ısınmanın etkileriyle birlikte su kaynaklarının daha dikkatli kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, otomatik sulama sisteminin bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Yapılan yatırımlarla, çevre dostu uygulamaların hayata geçirildiği ve kaynakların daha verimli kullanıldığı ifade ediliyor.

Otomatik sulama sistemi, zaman ayarlı ve noktasal sulama özellikleri sayesinde su kullanımını azaltırken, enerji ve zamandan da tasarruf sağlıyor. Bu sistemin yanı sıra, LED aydınlatma teknolojisi ile de önemli bir enerji tasarrufu sağlandığı bildiriliyor.

Kocasinan Belediyesi, mevcut parklarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırırken, yeni park yapımında da bu sistemi uygulamaya alıyor. Hedef, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve hemşehrilere daha mutlu ve huzurlu bir yaşam alanı sunmak. Bu çalışmalar, Kocasinan'ın çevreci yaklaşımını ve sürdürülebilir şehir hedeflerini destekliyor.