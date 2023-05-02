Kocasinan’da şampiyon sporculara ödülleri verildi

Kocasinan Belediyesi tarafından ‘Şampiyon Sporcular Ödül Töreni gerçekleştirildi. Barbaros Mahallesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili adayları, sporcular ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Hepiniz bildiği yakından takip ettiği gibi ülkemiz gerçekten büyük ve daha güçlü olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalarda yaptığımız projeler var, gayretler var, programlar var fakat bunların içinde en önemlisi gençlere yatırım. Sevgili gençler bizim umudumuz sizsiniz geleceğimiz sizsiniz, Allah’ın izniyle geleceğin teminatı sizsiziniz sizlerden beklentimiz çok büyük. Çok çalışmanız çok hazırlanmanız lazım bugünleri çok iyi değerlendirmeniz lazım. Çünkü gerçekten çağımız çok süratli gelişiyor. Herkes çok süratle gelişiyor. Dolayısıyla insanların kendilerini çağa hazırlaması da çok önemli ve hayati. Bilmem diyemezsiniz, yapamadım, öğrenmedim diyemezsiniz. Bugünleri en etkin şekilde kullanmak suretiyle geleceğe hazır olmanız lazım. Omuzlarınızdaki yük çok büyük. Spor gerçekten önemli, gençlerimizin boş vakitlerini disiplinli bir şekilde kurallara uygun bir şekilde kendilerini geliştirmek bakımından spora yönlendirmek gerçekten çok önemli. Çünkü kötü alışkanlıkların olmaması için, çocukların güvenli emin adımlarla hedeflerine yürüyebilmesi için spor çok önemli” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında insanlara hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Kocasinan spor kulübümüzde, etkinliklerle çocuklarımızın yanlarında olmayı milli ve manevi değerlerine bağlı birer kişi olarak yetiştirilebilmesi için elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Kocasinan spor kulübüyle 25’i aşkın çocuğumuza ödül vereceğiz. Gerek yurt dışında gerek yurt içinde göğsümüzü kabartan birincilik, ikincilik, üçüncülük alan sporcularımız var. Hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Program tatlı ve sandviç ikramı ile son buldu.