Kocasinan'da Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi'ne Kapalı Spor Kompleksi Kazandırılıyor

Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında, bölgenin Türkiye’ye örnek bir yaşam alanı olacağı ifade ediliyor. Projenin başlangıcı 2016 yılı Eylül ayına dayanıyor ve o tarihten bu yana çeşitli imar çalışmaları, yol yapım, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

Projenin Gelişimi ve Hedefleri

Seyrani Mahallesi, geçmişte gecekondular ve imarsız yapılarla doluyken, kentsel dönüşüm ile sosyal donatılarla birlikte imarlı bir kimliğe büründürülecek. Proje, 64 etaptan oluşuyor ve tamamlandığında parkları, yolları ve yeşil alanlarıyla dikkat çekecek.

Kentsel dönüşüm sürecinin zaman alacağı belirtilirken, mülkiyet sorunlarının çözülmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu süreçte, bölgedeki vatandaşların güveni ve desteği önemli bir rol oynamakta.

Gelecek Vizyonu

Kocasinan Belediyesi, Seyrani Mahallesi’nde yapılan çalışmalarla birlikte, insanların mutlu bir şekilde yaşayabileceği bir çevre oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında, sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği, huzurlu bir yaşam alanı inşa edilmesi amaçlanıyor.

Kentsel dönüşüm tamamlandığında, Kocasinan’ın herkesin yaşamak istediği bir bölge haline gelmesi bekleniyor.