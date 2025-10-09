  • Haberler
Kocasinan'da Sıcak Yemek Hizmeti İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

Kocasinan Belediyesi, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve yemek yapamayacak durumda olan 228 vatandaşa her gün 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Bu hizmet, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilerek, yalnız yaşayan ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Hijyenik ve Kaliteli Yemek Hizmeti

Belediye yemekhanesinde gıda mühendisleri gözetiminde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, her gün belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor. Bu uygulama, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirirken, vatandaşların gönlünde de önemli bir yer edinmeyi başarıyor.

Sosyal Belediyecilikte Öncü Uygulamalar

Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilikte birçok projeyle Türkiye’ye örnek teşkil ediyor. 65 yaş üzeri ve yemek yapma imkanı bulunmayan engelli bireylere yönelik bu hizmet, haftanın yedi günü sürdürülüyor. Amacı, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve onların ihtiyaçlarına duyarlılık göstermektir.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar, bu uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade ediyor. "Haftanın yedi günü sıcak yemek evimize geliyor. Bu hizmet, bizim için büyük bir destek," diyen vatandaşlar, Kocasinan Belediyesi'nin bu örnek çalışması için teşekkürlerini iletiyor.

Kocasinan Belediyesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma projeleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

