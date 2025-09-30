Kocasinan'da Sinan Kütüphaneleri ile Geleceğin Yıldızlarına Büyük Destek

Fevziçakmak, Ahievran, Yavuzselim, Erciyesevler ve Erkilet'te hizmet veren Sinan Kütüphaneleri, çocuklar ve gençlere ders çalışma, kitap okuma ve serbest zamanlarını verimli değerlendirme imkânı sağlıyor. Nezih ve teknolojik donanımlı çalışma alanları sayesinde gençler sınavlara daha verimli hazırlanırken; düzenlenen kitap okuma dersleri ve sosyal etkinlikler, çocuklara küçük yaşta kitap sevgisi kazandırıyor.

Kütüphanelerden faydalanan gençler, "Sınavlara hazırlanırken burayı tercih ediyoruz. Sessiz ve konforlu ortamda ders çalışmak çok verimli oluyor. Diğer arkadaşlarımızın ders çalıştığını görmek bizi motive ediyor. Bu kütüphaneler tam da istediğimiz şekilde dizayn edilmiş. Ev ortamından bile daha güzel. Ücretsiz ikramlardan internet hizmetine kadar her yönüyle çok memnunuz" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Kocasinan Belediyesi, Sinan Kütüphaneleri ile geleceğin yıldızlarına büyük destek sağlıyor ve öğrencilerin akademik başarılarına katkı sunuyor.