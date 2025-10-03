Kocasinan'da sokak hayvanları için yeni yaşam alanları planlanıyor

Kocasinan Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini en üst seviyeye taşımak için Türkiye’ye örnek projeleri birbiri ardına hayata geçiriyor. Kayseri’de ilk olma özelliği taşıyan “Küçük Dostlar Kedi Kasabası” ile yapımı süren 25 bin metrekarelik Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

“En iyisini biz yapıyoruz”

Tüm canlıların Kocasinan’da değerli ve önemli olduğuna dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yakut Mahalle’mize kazandırdığımız 10 bin metrekarelik yaşam alanı içerisinde yer alan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda 15 farklı çeşit kedi bulunuyor. Çocuklar ve gençler buraya geldiği zaman kedilerle vakit geçirecekleri bir ortam buluyor. Dokuz yıl önce hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı, tüm Türkiye’ye örnek oldu. Özellikle doğal yaşam alanıyla birlikte Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde en iyisini biz yapıyoruz. Sokak hayvanları için inşa ettiğimiz merkezde; rehabilitasyon, kısırlaştırma, tedavi ve sahiplendirme gibi tüm süreçler profesyonel bir şekilde yürütülecek. 25 bin metrekarelik alanın 1.500 metrekaresi doğal yaşam alanı olacak. İnşallah en kısa zamanda modern tesisi şehrimize kazandıracağız. Bu vesileyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; Allah’ın yarattığı tüm canlılara karşı sorumluluklarımızın olduğunu unutmamalıyız.” diye konuştu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, yaklaşık 500 metrekarelik alana kurulan “Küçük Dostlar Kedi Kasabası”nda kedilere 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor. Kedilerin tedavi, beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığı bu merkezde, alanında uzman veteriner hekimler gözetiminde tüm bakım hizmetleri sağlanıyor. Kasaba içerisinde steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri ve toplu yaşam alanları gibi birçok donatı bulunuyor. Ayrıca “Küçük Dostlar Mahallesi” ve “Tekir Parkı” gibi renkli mekânlar da yer alıyor. Kedi Kasabası’nda British Shorthair, Exotic Shorthair, Scottish Fold, Ankara ve Van kedisi, tekir, Bombay, Norveç orman kedisi, Mavi Rus kedisi, İran kedisi, Siyam, Chinchilla ve Bengal kedisi gibi 15 farklı tür olmak üzere toplam 30 kediye ev sahipliği yapılıyor.