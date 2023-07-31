Kocasinan'da sokak oyunları ile 7'den 70'e herkes mutlu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi'nde düzenlenen Sokak Oyunları Şenliğine katıldı ve burada çocukların yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı. 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar 'Hedefimiz, çocuklarımızın yüzlerini güldürmektir' dedi.

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  • 31.07.2023 13:03
  • Güncelleme: 31.07.2023 16:50
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Kocasinan'da sokak oyunları ile 7'den 70'e herkes mutlu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi’nde düzenlenen Sokak Oyunları Şenliğine katıldı ve burada çocukların yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı. ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Hedefimiz, çocuklarımızın yüzlerini güldürmektir” dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi’ndeki Ihlamur Parkında düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların sevgisiyle karşılandı. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet ederek, eğlenceli zamanlar geçirdi. Etkinlik sayesinde unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden hatırlandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Çocuklarımızın, yüzleri her daim gülsün, heyecanları ve mutluluğu daim olsun. Kıymetli hemşehrilerim ve sevgili yavrularımız; Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızı eğlendirmek, yüzlerini gülümsetmek ve onların keyifli vakit geçirmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu seferde sokak oyunlarımızla Yenidoğan Mahallesi’ndeyiz. Belediye olarak birçok alanda projeler üretiyor ve farklı etkinlikler yapıyoruz. Amacımız; hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve huzurlu bir şekilde Kayseri’de yaşamaları içindir. Ana hedefimiz ise sizlerin mutluluğudur. Çünkü ‘Çocuk gülerse dünya güler’. Çocukları güldürebilmek ve mutlu edebilmek için çalışıyoruz. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri’de yaşamaları içindir” ifadelerini kullandı.

Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Kocasinan Belediyesi, etkinlikte yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynayan çocuklar keyifli vakit geçirirken, aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı. Vatandaşlara ve çocuklara ikram lokması ve ikram pilavı ikram etmesiyle program sona erdi.

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İHA

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