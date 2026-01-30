Kocasinan'da Sosyal Belediyecilik Örnek Projelerle Gelişiyor
Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de öncü bir rol üstleniyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın sosyal belediyecilikteki başarısını vurguladı. Başkan, belediyeciliğin sadece altyapı ve hizmetlerle sınırlı olmadığını, asıl amacın insanlara dokunmak ve güven inşa etmek olduğunu belirtti.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin rutin hizmetleri titizlikle yürüttüğünü ifade etti. Yolları asfaltlama, park yapımı ve altyapı çalışmalarının yanı sıra, belediyeciliğin vicdana hitap eden bir sorumluluk olduğunu söyledi. Bu anlayışla Kocasinan, sosyal belediyecilikte örnek gösterilen bir ilçe haline geldi.
Dost Eli Projesi
Kocasinan Belediyesi’nin sosyal projelerinin merkezinde “Dost Eli” yer alıyor. Bu proje, hemşehrilere sevgi ve şefkat sunarak, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefliyor. Başkan, Dost Market ve Dost Mağaza gibi uygulamalarla, alışverişin keyfini ve konforunu hemşehrilere ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti. Bu projeler, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sağlıyor.
Aile Destek Programları
Kocasinan Belediyesi, ailelerin manevi ihtiyaçlarına da dikkat çekiyor. Psikolog ve sosyolog desteği sunan “Dost Kapısı” ile ailelerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, çölyak hastalarına özel gıda paketleri, evlenecek gençlere gelinlik ve damatlık desteği gibi çeşitli yardımlar sağlanıyor.
Eğitim Desteği ve Sosyal Yardımlar
Her yıl yenilenen sosyal yardım kartları ile ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca destek veriliyor. Öğrencilerin eğitim süreçlerinde de yanlarında olduklarını belirten Başkan, Kocasinan’da dokunmadık gönül bırakmadıklarını ifade etti. Bu yaklaşım, sadece bir belediyecilik faaliyeti değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olarak değerlendiriliyor.
Sonuç
Kocasinan, sosyal belediyeciliğin başkenti olma yolunda ilerliyor. Başkan Çolakbayrakdar, her adımda hemşehrilerin yanında olduklarını ve Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurguladı. Bu projeler, toplumsal dayanışmayı güçlendirerek, Kocasinan’ı daha yaşanabilir bir yer haline getiriyor.