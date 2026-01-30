Kocasinan'da Sosyal Belediyecilik Örnek Projelerle Gelişiyor

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin rutin hizmetleri titizlikle yürüttüğünü ifade etti. Yolları asfaltlama, park yapımı ve altyapı çalışmalarının yanı sıra, belediyeciliğin vicdana hitap eden bir sorumluluk olduğunu söyledi. Bu anlayışla Kocasinan, sosyal belediyecilikte örnek gösterilen bir ilçe haline geldi.

Dost Eli Projesi

Kocasinan Belediyesi’nin sosyal projelerinin merkezinde “Dost Eli” yer alıyor. Bu proje, hemşehrilere sevgi ve şefkat sunarak, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefliyor. Başkan, Dost Market ve Dost Mağaza gibi uygulamalarla, alışverişin keyfini ve konforunu hemşehrilere ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti. Bu projeler, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sağlıyor.

Aile Destek Programları

Kocasinan Belediyesi, ailelerin manevi ihtiyaçlarına da dikkat çekiyor. Psikolog ve sosyolog desteği sunan “Dost Kapısı” ile ailelerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, çölyak hastalarına özel gıda paketleri, evlenecek gençlere gelinlik ve damatlık desteği gibi çeşitli yardımlar sağlanıyor.

Eğitim Desteği ve Sosyal Yardımlar

Her yıl yenilenen sosyal yardım kartları ile ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca destek veriliyor. Öğrencilerin eğitim süreçlerinde de yanlarında olduklarını belirten Başkan, Kocasinan’da dokunmadık gönül bırakmadıklarını ifade etti. Bu yaklaşım, sadece bir belediyecilik faaliyeti değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olarak değerlendiriliyor.

Sonuç

Kocasinan, sosyal belediyeciliğin başkenti olma yolunda ilerliyor. Başkan Çolakbayrakdar, her adımda hemşehrilerin yanında olduklarını ve Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurguladı. Bu projeler, toplumsal dayanışmayı güçlendirerek, Kocasinan’ı daha yaşanabilir bir yer haline getiriyor.