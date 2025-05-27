Kocasinan'da Sosyal Yardımlaşma: Dost Market ve Dost Mağaza

Bu sosyal belediyecilik hizmeti, yılın 12 ayı boyunca hemşehrilerin yanında olmayı hedefliyor. Seyrani Mahallesi'nde bulunan Dost Mağaza ve Dost Market, ihtiyaç sahiplerine gerekli ürünleri temin etme amacıyla hizmet veriyor. Aileler, "Dost Eli" isimli kartlarına yüklenen puanlarla gıda, temizlik malzemeleri, kıyafet ve ev eşyası gibi birçok ürünü ücretsiz olarak alabiliyor.

Kocasinan Belediyesi, bayram dönemlerinde de özellikle çocuklar ve gençler için çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen bu projeler, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlıyor.

Dost Market ve Dost Mağaza, sosyal yardımlaşmanın yanı sıra, Türkiye’ye örnek olacak bir model sunarak, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı amaçlıyor.