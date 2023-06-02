Kocasinan'da talepler hızla çözüme kavuşturuluyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1'inci ve 2'nci bölge muhtarlarının ardından 3'üncü ve 4'üncü bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla, Kocasinan'da yapılacak çalışmaları değerlendiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha güzel ve ayrıcalıklı bir Kocasinan inşa etmek için yoğun çalıştıklarını vurguladı.

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  • 02.06.2023 12:26
  • Güncelleme: 02.06.2023 13:28
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Kocasinan'da talepler hızla çözüme kavuşturuluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1’inci ve 2’nci bölge muhtarlarının ardından 3’üncü ve 4’üncü bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla, Kocasinan’da yapılacak çalışmaları değerlendiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha güzel ve ayrıcalıklı bir Kocasinan inşa etmek için yoğun çalıştıklarını vurguladı.

Erciyesevler Mahallesi’ndeki Sinan Kafe’de gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onları tek tek dinledi ve taleplerini not aldı.

Mahallelerde yapılması gereken hizmetlerin birebir takipçisi olacağını ve çözüme kavuşturacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çekerek; Öncelikle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla birlikte mahallelerimize yapılması gereken çalışmalar, devam eden hizmetler ve her bir mahallemizde vatandaşlarımızdan bize iletilmesi için muhtarlarımıza aktarılmış olan konuları istişare etmek için bir araya geldik. Muhtarlarımızla istişareler neticesinde tüm mahallelerimizi 10 bölgeye ayırdık. Mahalle muhtarlarımıza hem daha fazla zaman ayırabilme hem de toplantıların daha verimli olması için böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde her bir bölgenin ihtiyaçlarını ve taleplerini muhtarlarımızdan daha fazla dinlemiş oluyoruz. Değişen şartlar içerisinde yeni faaliyetlere ihtiyaç duyulabilir. Bu noktada istişareye önem veren bir yönetim anlayışıyla birim müdürleri ve belediye başkan yardımcılarımızla birlikte muhtarlar toplantılarımızda her bir mahallemizde vatandaşlarımızdan gelen taleplerimizi dinlemeye devam edeceğiz. Ardından da birebir mahallelerimizde yapılması gereken bu işlerin takipçisi olarak ihtiyaçları yerinde çözüp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu noktada işimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan’a ve Kayseri’ye değer katacağız” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları da mahallelere yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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