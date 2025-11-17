Kocasinan'da toplam 7 adet Sinan Kütüphanesi hizmet veriyor

Sinan Kütüphaneleri Fevziçakmak, Ahievran, Yenişehir, Hacı Mustafa Tarman, Yavuzselim, Erciyesevler ve Erkilet olmak üzere toplam 7 farklı noktada hizmet veriyor.

Şehri nitelikli sosyal ve kültürel alanlarla donattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Şehrimiz için tarihe geçecek hizmetler ürettik ve yeni projelerle ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Bunlardan biri olan Fevziçakmak Mahallesi’ndeki Sinan Kütüphanesi’ni geçtiğimiz yıllarda şehrimize kazandırdık. Gençlerimiz hem ders çalışıyor hem verimli vakit geçiriyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katıyoruz. Her yaştan öğrenciye hitap eden bu Sinan Kütüphanelerimiz, çocuklarımızın bilgiye kolayca erişebilmeleri ve derslerine odaklanmaları için ideal bir ortam sağlıyor” şeklinde konuştu.

Kütüphanelerden faydalanan gençler ise “Sınavlara hazırlanırken burayı tercih ediyoruz. Sessiz ve konforlu ortamda ders çalışmak çok verimli oluyor. Diğer arkadaşlarımızın ders çalıştığını görmek bizi motive ediyor. Bu kütüphaneler tam da istediğimiz şekilde dizayn edilmiş. Ev ortamından bile daha güzel. Yazın serin, kışın sıcak. Ücretsiz ikramlardan internet hizmetine kadar her yönüyle çok memnunuz. Bu güzel hizmetten dolayı özellikle Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.