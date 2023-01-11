Kocasinan'da Türk Sanat Müziği Gecesi

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Kocasinan Sanat Günleri' çerçevesinde Türk Sanat Müziği Öğretmenler Korosu konseri düzenleyecek.

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  • 11.01.2023 11:15
  • Güncelleme: 11.01.2023 12:36
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Kocasinan'da Türk Sanat Müziği Gecesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Kocasinan Sanat Günleri’ çerçevesinde Türk Sanat Müziği Öğretmenler Korosu konseri düzenleyecek.

Kültür ve sanata ayrı bir değer ve önem verdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kadir Has Kültür Merkezi’nde 13 Ocak Cuma günü saat 19:30’da düzenlenecek olan konsere, tüm Kayserilileri davet etti.

Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin en iyisini yapıyoruz. Bunun yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel değerlerimize, Anadolu kültürümüze sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede kültür ve sanata ayrı bir önem ve değer veriyoruz. ‘Kocasinan Sanat Günleri’ çerçevesinde düzenleyeceğimiz konser ile Türk sanat müziğinin eşsiz ve unutulmaz eserleri müzik severlerle buluşacak. Kadir Has Kültür Merkezi’nde 13 Ocak Cuma günü saat 19:30’da düzenlenecek olan konsere, tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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