Kocasinan'da Vergi Mesaisi

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi Ödemelerinin 1. taksitinin 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

Vergi ödemelerinde her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi; Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta sonu 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günü saat 09:00 ile 16:00 saatleri arası, hafta içi ise 29-30-31 Mayıs Çarşamba Günü saat 08:30 ile 19:00 saatleri arası veznelerin açık olacağı duyuruldu.