Kocasinan'da yabani alıç ağaçları, ekonomik değere dönüşüyor

Tarımda örnek bir çalışmaya imza atan Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocasinan Ziraat Odası’nın işbirliğiyle Hasancı Mahallesi’nde yabani alıç ağaçlarını aşıladı. Yabani alıçların aşılama yoluyla sarı belen çeşidi olan kaliteli ve verimli alıçlara dönüştürülmesiyle ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Hasancı Mahallesi’nde alış ağaçlarının aşılandığı programa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, mahalle muhtarı ve çiftçiler katıldı.

Boş arazide bulunan verimsiz yabani alıçları, önce budayıp sonra profesyonelce aşılayan Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin kimliğini korumak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatarak, “Hasancı köyümüzde alıç ağaçlarını aşılıyoruz. Bölgede boş bir vaziyette yabanı çeşidi olan ve binlerce alıç ağacı var. Bunları daha verimli hale getirmek için başlatmış olduğumuz aşılamayla daha güzel alıçlar yetişecek. Bilindiği üzere rutin belediyecilik faaliyetlerin yanı sıra farklı ve sıra dışı hizmetler yapıyoruz. Bizden sonraki kuşaklara miras bırakabileceğimiz önemli işler yapıyoruz. Özellikle tarım bölgesi olan Kocasinan, Kayseri’de yapılan tarımın yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Merkez ilçe olmamıza rağmen tarım potansiyeli yüksek olan bir ilçeyiz. Böyle olunca Tarım İl Müdürlüğümüz, farklı alanlarda bize destek oluyorlar. Ata tohumları, tıbbı ve aromatik bitkiler ve alternatif tarım ürünlerinin üretilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Bu yapılanların hepsi Kayseri’miz içindir. İnşallah bu bölge yakın gelecekte alıç bahçeleri oluşacak” ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise yabani alıçları ekonomiye kazandıracaklarını belirterek, “Araştırmalarımız neticesinde bu bölgelerde yabanı alıç olduğunu gördük ve bu konu hakkında arkadaşlarımız projesini hazırladı. Sağ olsun Kocasinan Belediyemiz her zaman olduğu gibi bu projeye de destek verdi. Yabanı alıçların piyasa değeri yüksek olan ürüne dönüştürmek için hazırlanmış olduğumuz çalışmayla ekonomiye kazandıracağız. Özellikle sarı belen çeşidi olan verimli ve 15-20 âdeti yaklaşık bir kiloya denk gelen alıç ağaçlarıyla bölgeye ek gelir sağlayacağız. Bölgede bulunan ve vatandaşın tercih etmediği çeşit olan alıçları, bu projeyle çok ciddi bir ekonomi değer yüklemiş olacağız. Hedefimiz, ilgili belediyelerle ve bakanlığımızın katkılarıyla diğer taraflardaki alıç ve ahlat ağaçlarını da tekrar aşılayarak, piyasa değeri olan ürünlere dönüştürmektir” diye konuştu.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş de ekonomik değeri olmayan alıçlar, aşılandıktan sonra piyasa değeri yüksek olan sarı belen çeşidine dönüştürülerek, ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Aşılama programının ardından Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan yoldaki çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, “Felahiye’de yaşayan hemşerilerimizin hayali olan Göğdere yolun yapımı noktasında hayali gerçek oluyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte Felahiye sınırına kadar giden yol daha konforlu olacak. Özellikle yolun büyük bir kısmı, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindedir. Bu yol Hasancı, Kuşçu, Akın ve Yazır gibi mahallerimizi etkileyen bir yoldur. Yol, yapıldıktan sonra hem Felahiye’nin ulaşım aksı rahatlamış olacak hem de köylerimizin ulaşımı, bu yol üzerinden çok daha konforlu bir şekilde sağlamış olacak. Yolun tamamlanmasıyla hem Felahiye Kayseri’ye daha yakınlaşmış olacak hem de daha fazla vatandaşın buraya ilgisi artacak. Bu noktada Kayseri’ye olan desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibine teşekkür eder, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.