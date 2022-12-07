Kocasinan'da yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Şehirdeki yatırımların ve hizmetlerin yanı sıra personel eğitimine de büyük önem veren Kocasinan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle belediye personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Yangın anında yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak anlatıldığı ve olay anının canlandırıldığı tatbikat eğitimi, heyecanlı anlara sahne oldu.

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  • 07.12.2022 13:47
  • Güncelleme: 07.12.2022 15:16
Kocasinan'da yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şehirdeki yatırımların ve hizmetlerin yanı sıra personel eğitimine de büyük önem veren Kocasinan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle belediye personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Yangın anında yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak anlatıldığı ve olay anının canlandırıldığı tatbikat eğitimi, heyecanlı anlara sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli tarafından Kocasinan Belediyesi çalışanlarına yönelik yangın eğitimi verildi. Eğitimde yangınların çıkış sebepleri, sınıflandırılması, yangın yerindeki tehlikeler ve müdahale yöntemleri, yangın söndürmede kullanılan aletler, söndürme prensipleri, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular anlatıldı. Eğitimin ardından, katılımcılar mutfak ocağında ve elektrikli aletlerde meydana gelen yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Ardından belediye çalışanları itfaiye ekiplerinin kontrolü altında yakılan ateşi yangın tüpüyle söndürdü. Başarılı olan tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Hizmetlerin ve yatırımların yanı sıra personel eğitimine de büyük önem verdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla çalışanlarımızın bilgi birikimini artırıyoruz. Bu eğitimle de çalışanlarımız herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri ve etkin müdahale yöntemlerini öğrenmiş oldu. Bizim ilk önceliğimiz, olabilecek bir yangın durumunda çalışanlarımızın can güvenliğini sağlayabilmektir. Bu ve buna benzer eğitim çalışmalarımız önümüzdeki günlerde periyodik aralıklarla devam edecek” şeklinde konuştu.

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İHA

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