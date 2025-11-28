Kocasinan'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi İnşaatı Başladı

Aile sağlık merkezinin inşaatına dair yapılan açıklamalarda, uzun süredir beklenen bu tesisin, Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda inşa edilmeye başlandığı belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgede yaşayanların sağlık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanması amaçlanıyor.

Yetkililer, inşaat sürecinin en kısa sürede tamamlanarak, önümüzdeki yılın ortasında hizmete açılmasının planlandığını ifade etti. Ayrıca, tamamlanan tesisin Sağlık Müdürlüğü'ne devredileceği ve burada 7 aile hekiminin görev alacağı bilgisi verildi. Bu adım, bölge halkının sağlıklı yaşamına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yeni aile sağlık merkezinin, Kocasinan için hayırlı olması temennisiyle, inşaat sürecinin kazasız ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması bekleniyor.