Kocasinan'da Yeni Bir Eğitim Kurumu Açıldı

Açılışta konuşan Kocasinan Belediye Başkanı, eğitime verilen desteğin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu belirterek, eğitim için gereken her türlü desteği sağlama taahhüdünde bulundu. Başkan, Kocasinan bölgesinde hayırseverlerin katkılarıyla yapılan eğitim projelerinin önemine dikkat çekti.

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü de, yeni okulun hayırlı olmasını dileyerek, hayırseverlerin şehre sağladığı katkılara değindi. Hayırsever Mehmet Altun, eğitime olan bağlılığını ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaptığı okul projelerini sürdürme niyetini ifade etti.

Kayseri Valisi, şehirdeki eğitim faaliyetlerinin ve hayırseverlik çalışmalarının önemine vurgu yaparak, bu tür projelerin topluma sağladığı faydaları dile getirdi.

Açılış töreninin ardından protokol üyeleri, okulun içini gezerek yeni eğitim kurumunun sunduğu imkanları inceledi.