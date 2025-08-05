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Kocasinan'da Yeni Bir Sosyal Tesisin Açılışı İçin Geri Sayım Başladı

Kocasinan Belediyesi, Yunusemre Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşaatı büyük ölçüde tamamlanan yeni sosyal tesisin açılışı için gün sayıyor. İnşaat çalışmalarının yüzde 95 oranında tamamlandığı belirtilen tesis, bölge halkının sosyal ve sportif ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlandı.

Kocasinan'da Yeni Bir Sosyal Tesisin Açılışı İçin Geri Sayım Başladı

Yunusemre Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen yetkililer, tesisin yapımında sona yaklaşıldığını duyurdu. İçerisinde hem kadınlar hem de erkekler için özel spor ve havuz alanlarının yer alacağı bu sosyal tesis, çevredeki tüm mahalle sakinlerine hizmet verecek şekilde planlandı.

Yetkililer, bu yeni sosyal alanın açılışının önümüzdeki ay gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini, böylece Kocasinan genelinde yaşam kalitesini artıracak yeni sosyal tesislerin hayata geçirileceğini ifade etti. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki vatandaşların daha modern ve yaşanabilir bir çevrede yaşamaları için önemli bir adım atılmış olacak.

Sosyal tesisin, Kocasinan’ın her köşesinde ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılan yatırımların bir parçası olduğu vurgulandı. Kocasinan Belediyesi, bu tür projelerle hem bölgenin değerine değer katmayı hem de vatandaşların sosyal yaşamını zenginleştirmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi

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