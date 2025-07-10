Kocasinan'da Yeni Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi Açıldı

Açılışta yapılan açıklamalarda, tesisin tarımsal üretim altyapısını önemli ölçüde güçlendirdiği vurgulandı. Projenin Türkiye ve Kayseri için örnek teşkil edeceği ifade edilirken, çiftçilerin ürün kalitesinin artacağı ve üretim güçlerinin yükseleceği belirtildi.

Yeni tesis sayesinde çiftçiler, buğday, arpa, nohut, ay çekirdeği, fasulye ve mercimek gibi ürünlerini elenerek 50 kilograma kadar paketleyebilecek. Ayrıca, tohumluk olarak ayrılan ürünlerin tekrar kullanılmasına olanak tanınacak. Kocasinan Belediyesi, bu tesisle birlikte tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.