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Kocasinan'da Yeni Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi Açıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, çiftçilere destek olmak ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla inşa edilen Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Hasanarpa mahalelsindeki açılış törenine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kocasinan'da Yeni Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi Açıldı

Açılışta yapılan açıklamalarda, tesisin tarımsal üretim altyapısını önemli ölçüde güçlendirdiği vurgulandı. Projenin Türkiye ve Kayseri için örnek teşkil edeceği ifade edilirken, çiftçilerin ürün kalitesinin artacağı ve üretim güçlerinin yükseleceği belirtildi.

Yeni tesis sayesinde çiftçiler, buğday, arpa, nohut, ay çekirdeği, fasulye ve mercimek gibi ürünlerini elenerek 50 kilograma kadar paketleyebilecek. Ayrıca, tohumluk olarak ayrılan ürünlerin tekrar kullanılmasına olanak tanınacak. Kocasinan Belediyesi, bu tesisle birlikte tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

Haber Merkezi

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