Kocasinan'da Yeni Parklar İle Yeşil Alanlar Artıyor

Belediye yetkilileri, Kocasinan’ın dört bir yanına yayılacak olan bu parkların, bölge sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sağlayacağını belirtiyor. Yeni parklar sayesinde, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve dinlenebilecekleri yeşil alanlar oluşturuluyor.

Kocasinan'da yapılan park ve bahçe düzenlemeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması hedefleniyor. Bu çalışmalar, mahalleler arası sosyal etkileşimi desteklerken, aynı zamanda doğayla iç içe bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

Belediye, parklarda sunulan olanaklarla, her yaştan bireyin daha keyifli zaman geçirmesine olanak tanımayı planlıyor. Yapılan her bir yenilik, Kocasinan'ın daha yeşil ve güzel bir yer haline gelmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.