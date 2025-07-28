Kocasinan'da Yeni Parklar İle Yeşil Alanlar Artıyor

Kocasinan Belediyesi, Kayseri'nin yeşil alanlarını artırmak amacıyla toplam 20 yeni parkın yapımına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin daha yaşanabilir hale gelmesi için oluşturulan bu parklar, hem çocuklar hem de yetişkinler için yeni yaşam alanları sunuyor.

Kocasinan'da Yeni Parklar İle Yeşil Alanlar Artıyor

Belediye yetkilileri, Kocasinan’ın dört bir yanına yayılacak olan bu parkların, bölge sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sağlayacağını belirtiyor. Yeni parklar sayesinde, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve dinlenebilecekleri yeşil alanlar oluşturuluyor.

Kocasinan'da yapılan park ve bahçe düzenlemeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması hedefleniyor. Bu çalışmalar, mahalleler arası sosyal etkileşimi desteklerken, aynı zamanda doğayla iç içe bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

Belediye, parklarda sunulan olanaklarla, her yaştan bireyin daha keyifli zaman geçirmesine olanak tanımayı planlıyor. Yapılan her bir yenilik, Kocasinan'ın daha yeşil ve güzel bir yer haline gelmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Bilim Merkezi, Akademik yayınlarda Yer Aldı
Kayseri Bilim Merkezi, Akademik yayınlarda Yer Aldı
Mimarsinan'a Erva Spor Okulu Açılıyor
Mimarsinan’a Erva Spor Okulu Açılıyor
Başkan Salcanlıer 'Bu ülkede vergide adalet ne zaman sağlanacak'
Başkan Salcanlıer; “Bu ülkede vergide adalet ne zaman sağlanacak”
Yaz Sıcağında Kayseri'nin Serin Rotaları
Yaz Sıcağında Kayseri'nin Serin Rotaları
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Kayseri'de
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Kayseri’de
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Kayseri Ziyareti
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Kayseri Ziyareti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!