Kocasinan'da Yeni Parklarla Yeşil Dokunuş
Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerinde hayata geçirdiği yeni park projeleriyle şehre doğayla iç içe modern yaşam alanları kazandırıyor. Daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, Kayseri'nin geleceğine güçlü bir çevre mirası bırakmayı amaçlıyor.
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