Kocasinan'da Yeşil Alan Seferberliği: 530 Park ve 965 Bin Ağaç

Yapılan çalışmalarla, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 17,60 metrekareye ulaşarak yeni bir rekora imza atıldı. Toplam yeşil alan ise 7 milyon 270 bin 225 metrekareye çıkarıldı.

Kocasinan, "Yeşil bir Türkiye, yeşil bir Kayseri, yeşil bir Kocasinan" vizyonuyla hareket ederek, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hedeflenen 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni rekorlar kırmayı amaçlıyor. Kocasinan’da, yapılan ağaçlandırma çalışmaları sayesinde, nüfusun iki katından fazla ağaç dikildi.

Park ve Yeşil Alan Gelişimi:

Son yıllarda gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetleri ile 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında 425 bin metrekare, 2019-2021 yıllarında her yıl 200 bin metrekareden fazla, 2022 yılında 345 bin 500 metrekare ve 2023 yılında 232 bin 500 metrekare yeşil alan kazandırıldı. Ayrıca, her yıl düzenli olarak ağaç dikim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Gelecek Nesillere Daha Yeşil Bir Miras:

Kocasinan, gelecekte daha yeşil bir çevre bırakmayı hedefliyor. Mahalleler arasında irili ufaklı park alanları yenilenerek, ilçenin dört bir yanında yeni parklar inşa ediliyor. Bu çalışmalar, Kocasinan’ı yeşil alan oranıyla dünya normlarının iki katına çıkararak, hem yerel halkın yaşam kalitesini artırmayı hem de çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyor.

Kocasinan’daki bu yeşil dönüşüm, bölge sakinlerine daha mutlu bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.