  • Kocasinan'da Yeşil Alan ve Ağaçlandırma Çalışmaları İle Geleceğe Nefes

Kocasinan Belediyesi, çevreye duyarlı yatırımlarıyla geleceğe nefes olmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla 102 binden fazla ağaç ve fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen belediye, son 11 yılda toplamda 1 milyon 67 bin ağaç dikti.

"Kocasinan’da herkesin dikili bir ağacı olsun" parolasıyla yürütülen ağaçlandırma faaliyetleri sayesinde, ilçede dikilen ağaç sayısının ilçe nüfusunun üç katına yaklaştığı belirtiliyor. Ayrıca, iklim değişikliğine karşı 5 milyon metrekare yeşil alan hedefi ile yeni bir rekora imza atılması planlanıyor.

Park ve yeşil alan sayısını artırarak ilçeyi dünya normlarının üzerine taşıyan Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm alanları ve farklı bölgelerde vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında, fidanlık ve sera altyapısının güçlendirilmesi ile daha fazla yeşil alan üretimi hedefleniyor. Bugüne kadar dikilen ağaçların yanı sıra, fidanlıkta 530 binden fazla ağaç ve fidanın toprakla buluşmak için hazır beklediği ifade ediliyor.

Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında, 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında 425 bin metrekare, 2019-2021 yıllarında her yıl 200 bin metrekareden fazla, 2022 yılında 345 bin 500 metrekare, 2023 yılında 232 bin 500 metrekare, 2024 yılında 202 bin metrekare ve 2025 yılında ise 214 bin metrekare yeşil alan kazandırıldığı bildiriliyor. Ağaç sayısı olarak ise 2015’te 40 bin, 2016’da 70 bin, 2017’de 100 bin, 2018’de 125 bin, 2019-2021 yıllarında her yıl 100 bin, 2022’de 126 bin, 2023’te 117 bin, 2024’te 87 bin ve bu yıl 102 binden fazla ağaç toprakla buluşturuldu.

Bu yatırımların hem bugünün hem de geleceğin daha yeşil bir Kocasinan için yapıldığı vurgulanıyor. Kocasinan Belediyesi, benzer projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğini belirtiyor.

Haber Merkezi

