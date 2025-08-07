Kocasinan'da Yeşil Alanlar Artıyor: 526 Park ve 965 Bin Ağaç

Kocasinan'da yapılan çalışmalar, "Yeşil bir Türkiye, Yeşil bir Kayseri, Yeşil bir Kocasinan" vizyonuyla devam ediyor. Belediye, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve geleceğe nefes olabilmek adına 5 milyon metrekare yeşil alan hedefliyor.

Son yıllarda gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde, 2015-2023 yılları arasında her yıl düzenli olarak ağaç dikimi gerçekleştirildi. Bu süre zarfında her yıl farklı miktarlarda yeşil alan kazandırıldı ve toplamda 965 bin ağaç dikildi.

Kocasinan'da daha fazla park ve yeşil alan oluşturulması hedefleniyor. Mahalleler arasında irili ufaklı parklar yenilenirken, ilçenin dört bir yanında yeni parklar inşa ediliyor. Böylece Kocasinan, yeşil alan oranıyla dünya normlarının iki katına ulaşmış durumda.

Orman yangınları nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekilirken, bu tür felaketlerle mücadele eden ekipler ve gönüllülere teşekkür edildi. Kocasinan Belediyesi, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem vererek, bölge sakinlerine daha mutlu bir yaşam ortamı sunmayı hedefliyor.

Kocasinan'daki bu önemli gelişmeler, hem bugüne hem de geleceğe yönelik yatırımlarla şekilleniyor. Parkların ve yeşil alanların artmasıyla birlikte, Kocasinan halkının daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi amaçlanıyor.