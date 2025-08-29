Kocasinan'da Yeşil Alanlar Artıyor: Park ve Bahçelerde Yoğun Çalışmalar

Kocasinan'da yapılan imar çalışmaları sayesinde, kamuya ait alanlarda park yapım süreçleri hızlandırılıyor. İlçenin her köşesini yeşillendirme hedefi doğrultusunda mevcut parkların bakımına önem verilirken, yeni park ve bahçelerin de inşası sürüyor. Bu kapsamda, imar problemleri çözülmüş bölgelerde ihtiyaç duyulan her alanda park yapma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ayrıca ilçe merkezinde ve yol kenarlarında bulunan ağaçların gençleştirilmesi, çiçeklendirme çalışmaları ve mevcut parkların oyun grupları, banklar, masalar ve spor aletlerinin yenilenmesi gibi çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Vatandaşların taleplerine de dikkat edilerek, parkların daha verimli kullanılabilmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Kocasinan'da yapılan bu çalışmalar, daha yeşil bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle devam ederken, vatandaşların sosyal faaliyet alanlarının artırılması ve parkların daha kullanılabilir hale getirilmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor.