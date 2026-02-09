Kocasinan'da Yeşil Gelecek İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Kocasinan'daki fidanlıklarda, Kayseri iklimine uygun çeşitli bitkiler yetiştiriliyor. İlçenin her köşesini mevsime göre yeşillendirme çalışmaları sürdürülüyor. Kocasinan, kişi başına düşen yeşil alan miktarında dünya standartlarının iki katına çıkmış durumda.

Fidanlıklar, toplam 50 bin metrekarelik bir alana yayılıyor ve burada ağaç, çalı türü bitkiler ile mevsimlik çiçekler üretiliyor. Ayrıca, 10 bin metrekarelik alanda günlük bin metreküp bitkisel harç üretimi yapılmakta. Bu tesis, hafriyat toprağından verimli toprak üreterek peyzaj alanları için kullanılabiliyor.

Bahar mevsimi için hazırlıkların sürdüğü belirtilirken, Kocasinan'daki yeşillendirme ve estetik güzellik çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.