Kocasinan'da Yeşil Gelecek İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlığı ile Türkiye'nin en büyük bitkisel materyal üretim ve lojistik üssü olma özelliğini taşıyor. Fidanlıkta 345'ten fazla türde saksılı ağaç ve 520 binden fazla bitki yetiştiriliyor. Bu alanda yürütülen çalışmalar, Kayseri'nin yeşil geleceğini inşa etme hedefi doğrultusunda devam ediyor.

Kocasinan'daki fidanlıklarda, Kayseri iklimine uygun çeşitli bitkiler yetiştiriliyor. İlçenin her köşesini mevsime göre yeşillendirme çalışmaları sürdürülüyor. Kocasinan, kişi başına düşen yeşil alan miktarında dünya standartlarının iki katına çıkmış durumda.

Fidanlıklar, toplam 50 bin metrekarelik bir alana yayılıyor ve burada ağaç, çalı türü bitkiler ile mevsimlik çiçekler üretiliyor. Ayrıca, 10 bin metrekarelik alanda günlük bin metreküp bitkisel harç üretimi yapılmakta. Bu tesis, hafriyat toprağından verimli toprak üreterek peyzaj alanları için kullanılabiliyor.

Bahar mevsimi için hazırlıkların sürdüğü belirtilirken, Kocasinan'daki yeşillendirme ve estetik güzellik çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.

