Kocasinan'da yeşil hamle geleceğe nefes

Yeşil alanların artırılması noktasında titiz ve özenli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Belediyelerde her mevsimin farklı çalışma temposu vardır. Özellikle sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz mevsiminde bu tempoyu yansıtan belediye çalışmalarını yürütüyoruz. Bu sonbahar dönemde ağaçlandırma çalışmaları ön plandadır. Kayseri’mizin yemyeşil bir hale gelebilmesi için parkları, bulvarları ve ağaçlandırma alanlarıyla şehir merkezinde kent ormanları oluşturma gayreti içindeyiz. Ayrıca fidanlığımız ve seramızın altyapısını güçlendirerek daha fazla yeşil alan oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni ağaçlandırma alanları oluşturuyoruz. Mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız yatırımlar hem bugüne hem de geleceğimize yöneliktir.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalar sayesinde Kocasinan nüfusunun iki katından fazla ağaç dikildiğini hatırlatarak, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı hedeflenen 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor kıracaklarını da sözlerine ekledi.