Kocasinan'da yollar daha konforlu hale getiriliyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Ahievran ve Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nin kullandığı Marifet Caddesi'ndeki yeni kavşağın çalışmalarını inceledi. Yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkanı sağladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ulaşımdaki kaliteyi dünya standartlarından bir adım daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

PAYLAŞ
  • 25.10.2023 12:36
  • Güncelleme: 25.10.2023 14:11
Kocasinan'da yollar daha konforlu hale getiriliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Ahievran ve Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nin kullandığı Marifet Caddesi’ndeki yeni kavşağın çalışmalarını inceledi. Yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkanı sağladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ulaşımdaki kaliteyi dünya standartlarından bir adım daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Daha konforlu bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekeni yapıyoruz. Ahievran ile Kocasinan Mahallesi’nin birleşiminde bulunan ve Marifet Caddesi’nden başlayıp, Ahievran’a ulaşım sağlayan güzergâhı altyapısıyla birlikte yeniledik. Bütün mahallerimizin içerisinde benzer şekilde gerek yol düzenlemeleri gerek yeni yol çalışmaları gerekse bulvar çalışmaları şeklinde Kocasinan’ın her bir köşesinde ulaşım akslarını şehrin hizmetine sunuyoruz. Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; vatandaşlarımız için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Daha konforlu Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmak bilmeden çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'tan 100. yıl hatırası

Talas'tan 100. yıl hatırası

Kayseri'nin lezzetleri Gastronomi Günlerinde görücüye çıktı

Kayseri'nin lezzetleri Gastronomi Günlerinde görücüye çıktı

Gençlerden Starbucks'a Alkışlanacak Protesto Eylemi

Gençlerden Starbucks'a Alkışlanacak Protesto Eylemi

Prof. Görmez, Müslümanlara Düşen Vazifeyi Açıkladı

Prof. Görmez, Müslümanlara Düşen Vazifeyi Açıkladı

Dijital sanat ile geleneksel sanat tek tabloda birleşti

Dijital sanat ile geleneksel sanat tek tabloda birleşti

Bu Adamlar Neyin Fotoğrafını Çekiyorlar?

Bu Adamlar Neyin Fotoğrafını Çekiyorlar?

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

3
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

4
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

5
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

6
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Gazze'ye giremiyorlar

Gazze'ye giremiyorlar

DAHA FAZLA
Saadet Partisi, İsrail'e suç duyurusunda bulundu

Saadet Partisi, İsrail’e suç duyurusunda bulundu

Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

Başkan Büyükkılıç: 'Bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir'

Başkan Büyükkılıç: 'Bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir'