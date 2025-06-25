Kocasinan'daki Parklar ve Aydınlatma Çalışmaları

Başkan Çolakbayrakdar, insan odaklı bir hizmet anlayışıyla Kocasinan’ın yenileme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Parkların modern aydınlatma sistemleriyle donatılması, ilçenin estetik açıdan daha çekici hale gelmesini sağlıyor. Ayrıca, çevre dostu tasarımlara sahip aydınlatma ürünlerinin kullanılması, enerji verimliliğini artırıyor.

Kocasinan Belediyesi, parkların daha renkli ve ferah bir görünüm kazanması için çeşitli projeler geliştirmekte. Yeni çöp konteynerleri ve ışıklı bariyerler gibi yenilikler de bu çalışmalara dahil edilmiştir. Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesinde güzelleştirme çalışmalarının sürdüğünü ve daha modern bir şehir inşa etme hedefinde olduklarını vurguladı.

Ayrıca, Kocasinan'daki mahallelerde gerçekleştirilen modern aydınlatma çalışmaları, dekoratif ve enerji tasarruflu ledli direkler ile ışıklı bariyerler de dikkat çekiyor. Bu projeler, Kocasinan’ın hem gündüz hem de gece görüntüsünü iyileştirerek, görsel bir şölen sunuyor.