Kocasinan'dan 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek

Sıfır Atık Projesi’ne yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyor. Bu doğrultuda örnek çalışmalar gerçekleştirerek, 2020 yılında ‘Sıfır Atık Belgesi’ni alan Kocasinan Belediyesi, geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

Geri dönüşüm çalışmalarına belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında atık yağların ayrı toplanması için ilçenin farklı noktasına yerleştirdiği ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutusu’ ve ‘Elektronik Atık Toplama Noktaları’ hizmetlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan lisansını almış atık işleme şirketiyle geri dönüşüm çalışmalarını yürütüyor. Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın özellikle 2016 yılında hizmete açtığı geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile örnek hizmetler yapılmaya devam ediyor. Teknolojiyle donatılmış günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV’de kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıklar, tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesis de işlem görüyor ve bunlar geri dönüşüme kazandırılıyor.

İlçe sınırlarında geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını, evlerde mavi poşet dağıtım uygulamasıyla toplayan Kocasinan Belediyesi, iş yerleri ve kamu kurumlarında; iç mekan kutularıyla marketlerde ise büyük kafes sistemi ve büyük kutularla atıkları topluyor.