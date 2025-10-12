Kocasinan'dan 'ata tohumu' atağı

Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle etkinlik gerçekleştirildi. Düzenlenen program kapsamında öğrenciler, “Ata tohumu nedir, nasıl elde edilir, nasıl saklanır ve nasıl toprakla buluşur?” konularında bilgilendirildi. Ayrıca Kocasinan Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Ar-Ge çalışma alanı ve meyve bahçesi gezdirilerek öğrencilere uygulamalı bilgiler aktarıldı. Ata tohumlarının milli bir miras olduğunu söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bizim için tarım sadece üretim demek değil; bir kültürün, bir mirasın geleceğe taşınması demektir. Ata tohumlarımız; dedelerimizin, ninelerimizin elleriyle toprağa emanet ettiği, genetiğiyle oynanmamış, saf ve bereketli tohumlardır. Kocasinan Belediyesi olarak bu mirasa sahip çıkmak, yerli ve millî üretimi desteklemek için yoğun bir gayret içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi bünyesindeki Tarımsal Ar-Ge alanı ve meyve bahçelerinde yürütülen çalışmaların hem bilimsel hem de geleneksel yöntemleri bir araya getirdiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Ata tohumlarının çoğaltılması, kayıt altına alınması ve yeni nesillere aktarılması için ciddi bir Ar-Ge süreci yürütüyoruz. Bugün öğrencilerimizin bu süreci yerinde görmesi, toprağa olan sevgilerini pekiştirmek adına çok kıymetli. Kayseri’de tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Bu da ilçemizin, şehir ekonomisi ve gıda güvenliği açısından ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Metropol bir ilçe olmamıza rağmen kırsal bölgelerde yoğun şekilde tarım ve hayvancılık yapılmakta. Biz de bu potansiyeli geliştirmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.



‘GENÇLERİ TARIMA KAZANDIRIYORUZ’

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin en önemli unsurunun gençlerin bu alana yönlendirilmesi olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Gençler, tarımın içerisinde olmak istemiyor; köyde kalmak istemiyorlar. Hatta bazı genç çiftçilerimiz ‘Başkanım, kız vermiyorlar’ diyor. Biz de bu tabloyu değiştirmek için ‘Köyümde Hayat Var Projesi’ni hayata geçirdik. Gençleri özendirici, modern ve kazançlı bir tarım modeli oluşturuyoruz. Her defasında dile getirdiğim gibi; tarım stratejik bir öneme sahiptir. Kocasinan olarak yerelden hareketle Türkiye’ye model olacak işler yapıyoruz. Çiftçilerimizin yanında olmaya, toprakla dost, üretimle güçlü bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz. Kocasinan’ın ticareti ve ekonomisinin büyümesi demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir” diye konuştu.