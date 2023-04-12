Kocasinan'dan bir İLK daha: Meyve Bahçeli Park Projesi

Kocasinan Belediyesi, Kayseri’de yine bir ilk olma özelliği taşıyan ve sadece meyve ağaçlarının olduğu yeni bir park kazandırdı. Meyve ağaçlarını toprakla buluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de yine ilk olan meyve bahçeli park projesini hayata geçirdiklerini belirterek; “İstiyoruz ki çocuklarımız buraya geldikleri zaman dalında çeşitli meyveleri görebilsin ve dalından yiyebilmenin tadına varabilsin.” dedi.

Şeker Mahallesi’ndeki Bekir Yıldız Bulvarı ile Şehir Hastanesi kavşağının yanında bulunan yeni park alanında toprakla buluşturduğu fidanların budama ve sulamasını yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de yine ilk olan meyve bahçeli park projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Meyve ağaçlı parkta; elma, erik, şeftali, kiraz, ayva, armut, kayısı, iğde, vişne, ceviz, badem, akdut, karadut, üzüm, gilaburu, ahududu, böğürtlen ve frambuaz gibi Kayseri bölgesinde yetişen envari çeşit ağaçların bulunduğu bir yaşam alanının Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar; “Kayseri’mizde yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Şehrimize, 35 bin metrekare alan üzerinde sadece meyve ağaçlarının olduğu yeni bir park kazandırıyoruz. Meyve bahçesinin içerisinde 15 çeşit olmak üzere toplam 900 adet fidanı toprakla buluşturduk. Bu 15 çeşit meyve fidanını, ileriki zamanlarda 50’nin üzerine çıkartacağız. İstiyoruz ki çocuklarımız buraya geldikleri zaman dalında çeşitli meyveleri görebilsin ve dalından yiyebilmenin tadına varabilsin. Elma, erik, şeftali, kiraz, ayva, armut, kayısı, iğde, vişne, ceviz, badem, akdut, karadut, üzüm, gilaburu, ahududu, böğürtlen ve frambuaz gibi meyve çeşitlerinden oluşan meyve bahçemiz, sadece meyve ağaçlarının olduğu yeni bir park olacak. Ayrıca bin 500 metrekare yürüyüş parkurumuzda parkın içerisinde yer alıyor. Şehir Hastanesi’ne giderken Bekir Yıldız Bulvarı’nın yanında yer alan bu park, şehrimize hayırlı olsun. Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak istedik. Bütün gayretimiz, çabamız, hemşehrilerimizin çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.” ifadelerini kullandı.

Yaptığı örnek hizmetlerle ilklere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, yenilikçi belediyecilik hizmetlerinin merkezinde yer alan Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katan parkları, yeşil alan ağırlıklı olarak daha fonksiyonel hale getirdiklerini sözlerine ekledi.