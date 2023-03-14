Kocasinan'dan depremzedelere giysi ve iaşe desteği

Kocasinan Belediyesi, afet bölgelerinde mobil mutfak, mobil fırın, temizlik ve iş makineleri gibi her alanda destek olurken bir yandan da Kayseri'ye gelen depremzedelerin iaşe, giysi ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal Market'te depremzede ailelere geçmiş olsun dileğinde bulunup, acılarını paylaşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihtiyaç duyulan her alanda belediyenin hizmetleriyle 7 gün 24 saat kesintisiz depremzedelerin yanında olduklarını vurguladı.

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  • 14.03.2023 12:34
  • Güncelleme: 14.03.2023 15:00
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Kocasinan'dan depremzedelere giysi ve iaşe desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, afet bölgelerinde mobil mutfak, mobil fırın, temizlik ve iş makineleri gibi her alanda destek olurken bir yandan da Kayseri’ye gelen depremzedelerin iaşe, giysi ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal Market’te depremzede ailelere geçmiş olsun dileğinde bulunup, acılarını paylaşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihtiyaç duyulan her alanda belediyenin hizmetleriyle 7 gün 24 saat kesintisiz depremzedelerin yanında olduklarını vurguladı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki Sosyal Market’i ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, depremzede aileleri dinledi. Sosyal Market’te kadın, erkek ve çocuklar için yüzlerce çeşit sıfır ürün kıyafetin yer aldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar konuşmasında, “Depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren belediyemizin tüm imkânlarını, afet bölgelerine seferber ettiğimiz gibi şehrimize gelen depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak adına onların ihtiyaçlarını gidermek için daima yanlarındayız. Her zaman dile getirdiğim gibi Türkiye’nin en büyük gücü birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Hep birlikte bu zor zamanları daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Tamamen depremzede kardeşlerimize hizmet veren Sosyal Market’imiz, misafirlerini ağırlıyor. Çocuk, genç ve yaşlı olmak üzere herkesin giyimle ilgili bütün ihtiyaçlarını, Sosyal Market’imizle destek oluyoruz. Buradaki ürünlerin tedarik noktasında hayırsever kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dualarımız, yüreğimiz, gönlümüz depremzede kardeşlerimizle. Allah’ın izni ile bununda üstesinden geleceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu yaraları sarıp, bu zor zamanları aşacağız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, depremzede ailelerin her türlü talepleriyle yakından ilgilendiklerini ve her alanda destek olduklarını sözlerine ekledi.

Kayseri halkına ve Başkan Çolakbayrakdar’a dualar eden depremzede aileler ise; “Kayseri’de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah bunun üstesinden hep birlikte kalkacağız. Allah, böyle felaketlerden hepimizi korusun” dedi.

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İHA

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