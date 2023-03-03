Kocasinan'dan Elbistan'a, 'Kocasinan Yaşamkent' Merkezi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Elbistan AFAD Koordinatör Valisi Vali Gökmen Çiçek ile birlikte ‘Elbistan Kocasinan Yaşamkent’ alanını inceledi. Deprem bölgelerinde yaraları sarmak ve yaşamı normale döndürmek için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Elbistan’a hızlı bir şekilde ‘Kocasinan Yaşamkent’ı kurmaya başladıklarını belirterek, “Gün, sahip çıkma günü. Gün, el ele verme günü. Gün, birbirimize destek olma günüdür” dedi.

Kahramanmaraş, Elbistan bölgesini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, öncelikle ‘Elbistan Kayseri Çarşısı’nı inceledi. Bölgede depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, ‘Geçmiş olsun’ dileğinde bulunup, onları dinledi. Ardından Elbistan AFAD Koordinatör Valisi Vali Gökmen Çiçek ile görüşen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından yapılacak olan ‘Elbistan Kocasinan Yaşamkent’ merkezi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek, “Elbistan’da depremin yaralarını sarmak ve hayatı normale döndürmek için gece gündüz demeden belediye başkanlarımız ve siyasilerimizle verdiğimiz mücadele devam ediyor. Depremin o acı hatıraları üzerinde yaraları sararak, sosyal hayatın merkezi olacak hem içerisinde kültürel faaliyetlerin yapıldığı alanları olacak hem de iş yerleri, kafeteryalar ve donatılarıyla beraber uzun süre devam edecek bir yaşam merkezi yapmak için buradayız. Bu isteğimizi ve taleplerimizi, Kayseri’nin çalışkan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’dan istedik. Başkanımız ‘Elbistanlıların emri olur’ dedi ve en kısa sürede burayı yaparak, teslim edeceğinin bizlere sözünü verdi. Bundan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgelerindeki yaraları sarmak için ilk andan itibaren tüm imkanların seferber edildiğini ve devletin tüm birimleri bölgede çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar ise, “Sayın Valim, biz depremin ilk dakikalarından beri sizin bölge için yaptıklarınıza yakinen şahidiz. Yapılan işleri, bütün bir Kayseri ve Türkiye yakinen biliyor. Allah razı olsun. Allah, sayılarınızı çok etsin. Hakikaten ilk andan itibaren bu bölgedeki çalışma şartları kolay değil ama siz burada her gün 7/24 kalan birisiniz. Bu bölgeye her bir gelip, gittiğimde de gördüğüm bir öncekinden bir sonrakine bir şeylerin değişiyor olmasıdır. İnşallah bu bölgeler daha fazla değişecek. Yeniden Maraş’ımızı, Antep’imizi, Hatay’ımızı, Adıyaman’ımızı, Malatya’mızı bütün deprem bölgelerini yeniden ayağa kaldıracağız. Gün, sahip çıkma günüdür. Gün, el ele verme günüdür. Gün, birbirimize destek olma günüdür. Bugün Sayın Valimizin talimatıyla Elbistan’a elimizden geldiğince yaraları sarma noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Elbistan’daki kardeşlerimize daha güzel bir ortamda vakit geçirebilecekleri ve onların bir nebze olsun içinde bulundukları psikolojiyi düzeltecek, yaralarını saracak bir ortam sağlayabilirsek bizim için ne mutlu. Böyle bir fırsatı bizlere verdiği için Sayın valimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Depremin yaralarını sarmak için herkesin elinden geleni yaptığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yaraların en hızlı şekilde sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün Türkiye, tek yürek oldu” diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın talimatıyla ilgili birim müdürlükleri ekipleri tarafından hızlı bir şekilde konteynerlerden oluşan yaşam kentin yapımına başlandı.