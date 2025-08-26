Kocasinan'dan Engelli Bireylere Özel Nakil Hizmeti

Belediye, engelli bireylerin toplumsal hayatta daha aktif yer alabilmeleri için projelerini onların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Kocasinan, engellilerin önündeki engelleri kaldırmak için çeşitli projeler hayata geçiriyor.

Kocasinan Belediyesi, engelli bireylerin hayat standartlarını yükseltmek amacıyla eğitim ve sağlık gibi alanlarda düzenlediği etkinliklerle de destek sunuyor. Yapılan çalışmalar, engelli vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Engelli bireyler, belediyenin gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerini ileterek, bu tür hizmetlerin devamını beklediklerini ifade ediyor.

Engelsiz Nakil Aracı'ndan yararlanmak isteyen engelli bireylerin, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Çözüm Merkezi’ni arayarak veya WhatsApp hattı üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi. İlgili telefon numarası ise 0 (352) 222 70 00 olarak duyuruldu.