Kocasinan'dan gecekonduların yerine büyük bir yaşam alanı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi'nde gecekonduların bulunduğu alanın yıkılarak, yerine 25 bin metrekare büyüklüğünde büyük bir park yapılacak olan yeri inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, bölgeye vatandaşların yaşamaktan keyif alabilecekleri güzel bir yaşam alanı kazandıracaklarının müjdesini verdi.

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  • 10.11.2022 14:11
  • Güncelleme: 10.11.2022 14:36
Kocasinan'dan gecekonduların yerine büyük bir yaşam alanı
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi’nde gecekonduların bulunduğu alanın yıkılarak, yerine 25 bin metrekare büyüklüğünde büyük bir park yapılacak olan yeri inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, bölgeye vatandaşların yaşamaktan keyif alabilecekleri güzel bir yaşam alanı kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Yakut Mahallesi’nde imarsız yapıların bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, modern ve marka şehir olan Kayseri’ye yakışır hizmetler yaptıklarını söyledi. Kayseri’nin belediyecilikte yaptığı uygulamalarla Türkiye’ye örnek teşkil etmesinin gurur verici olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kayseri’de yıllardır devam eden iyi bir belediyecilik anlayışı, tüm Türkiye’ye örnek gösterilmektedir. Kayseri’mizi daha da güzelleştirmek ve değiştirmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda Yakut Mahallemizde gecekonduların olduğu ve imar planında da park alanı olan bölgedeyiz. Burada gecekonduları yıkmaya başladık. Ardından yıktığımız gecekonduların yerine 25 bin metrekare alana sahip, büyük bir park kazandıracağız. Bölgemizdeki yeni park alanı, şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun. Tabi ki gecekonduların ve imarsız yapıların yıkılması, ardından mülkiyeti kamuya geçmesi belli bir zaman istiyor. Ama bunun arkasından vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alabilecekleri, güzel bir yaşam alanını inşa edeceğiz. Bu park ile bölgenin gelişmesine, güzelleşmesine katkıda bulunacağız. Özellikle belirtmek istiyorum ki; ilçenin dört bir yanında farklı konsepte sahip sosyal yaşam alanların sayısını artırarak, Kocasinan’a yeni ve olumlu bir imaj katıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, yaşam alanının sosyal anlamda Kayseri için önemli bir kazanım olacağını sözlerine ekledi.

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İHA

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