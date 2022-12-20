Kocasinan'dan kırsal mahallelere 115 km stabilize yol

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022 yılında kırsal mahallelerde toplam 689 bin 350 metrekare (115 km) stabilize yol, 142 bin 250 kilitli taş ve 26 bin 800 metrekare beton bordür ile araç ve yaya yolu yapımı gerçekleştirdiklerini belirterek, yapılan hizmetlerle kırsal kalkınmada da öncü belediye olduklarını vurguladı.

Yüzölçümü bakımından Kayseri’nin en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan’da bulunan tüm kırsal mahallelere hizmet ulaştırabilmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallelerin değer kazandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz, hava şartları elverdiğince kırsal mahallelerde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerimizle ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün her geçen gün hem bütçesini artırıyor, hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, kendine özgü özelikleriyle daha huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Bu çerçevede mahallemizin bu zamana kadar birçok talebini yerine getirdik. Özellikle Elagöz’den başlayıp da Hasanarpa, Yazır ve Akın’e ulaşacak olan yol çalışmalarımızı, etaplar halinde tamamlıyoruz. Yemliha’lı hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için altyapı kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde başlattığımız yol çalışmasını tamamladık. 4 bin 160 ton temel malzemesi ve 2 bin 600 ton asfalt kullanarak; 9 metre genişliğinde, bin 500 metre uzunluğunda asfalt döktük. Yemliha’yı daha modern ve sorunsuz bir altyapıyla birlikte konforlu bir ulaşıma ve daha modern bir görünüme kavuşturduk. Bu çerçevede ilçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla bu yıl toplam 689 bin 350 metrekare (115 km) stabilize yol, 142 bin 250 kilitli taş ve 26 bin 800 metrekare beton bordür ile araç ve yaya yolu yapımı, 5 bin metrekare kilit taş tamiratı, ihtiyaç duyulan mahallelere; oyun grubu, kamu binalarının onarımı, fırın yapımı gibi çalışmalar gerçekleştirdik. Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması hem de yeşil alan miktarının artırılması için badem ve ceviz başta olmak üzere on binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Ayrıca çiftçi kardeşlerimizle birlikte Kocasinan’da yeni ürünler üretebilmenin önünü açıp, onların daha iyi koşullarda yaşamalarına katkı sağlıyoruz. Özellikle tarımsal sulama için belli yerlere koruger borular yerleştirilirken ihtiyaç duyulan mahallelerde taziye evi ve fırın yapıldı. Okullar, sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işleri gerçekleştirdi. Yeni parkların yapımının yanı sıra mevcut parkları da yeniledik. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha çok ortaya çıkaracak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını ve kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezi haline getirmek için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.