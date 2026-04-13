Kocasinan'dan, Konforlu Yollar İçin Hızlı Çözüm

Daha güzel bir Kayseri hedefiyle her alanda çalışmaların aralıksız sürdüğünün altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerini belirterek hem mevcut mahallelerde hem de yeni imarlaşan bölgelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti. Şehrin gelişimine katkı sağlayacak yeni yolların açılması, modern ve kullanışlı yaşam alanlarının oluşturulması için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizin hayatını daha konforlu, güvenli ve huzurlu hâle getirmek adına tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kayseri’mizi her geçen gün daha ileriye taşıyacak, daha estetik, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir şehir hâline getirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tüm çabamız vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru içindir. Bu doğrultuda mahallelerimizi güzelleştiren çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, hemşehrilerimizin sağlık ve esenlik içerisinde bu hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmalarını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ulaşımın daha konforlu hâle getirilmesi amacıyla asfalt ve yenileme çalışmalarına hız verdiklerini sözlerine ekledi.