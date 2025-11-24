  • Haberler
  • Kocasinan'dan öğretmenlere 'hatırı 40 yıl sürecek' hediye

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kocasinan'daki okullarda kutlamalar yapıldı. Bu özel günde öğretmenlere, kırk yıllık hatırı bulunan Türk kahvesi hediye edildi. Kutlamalar sırasında, eğitimin önemine ve öğretmenlerin toplumdaki yerlerine vurgu yapıldı.

Kocasinan'daki okulları ziyaret eden yetkililer, öğretmenlerle bir araya gelerek bu anlamlı günü kutladı. Öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren önemli bireyler olduğu belirtilirken, eğitimdeki katkılarının takdir edildiği ifade edildi.

Toplantılarda, ilkokul eğitiminin önemi ve öğretmenlerin, öğrencilerin hayatındaki rolü hakkında samimi sohbetler gerçekleştirildi. Öğretmenler, kendilerine sunulan anlamlı hediyeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür desteklerin eğitim camiası için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirttiler.

Yetkililer, eğitime olan desteklerinin her zaman süreceğini, öğretmenlerin kutsal bir görevi yerine getirdiğinin altını çizerek, eğitim alanında yapılan hizmetlerin ve yatırımların devam edeceğini vurguladılar. Öğretmenler, kendilerine sağlanan bu destek için teşekkürlerini ilettiler.

