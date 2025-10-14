Kocasinan'dan okullarda afet farkındalığı eğitimi

Kocasinan Belediyesi, afet farkındalığı ve bilinci oluşturmak adına ilçe genelindeki okullarda sunumlar gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki bazı okullarda afet farkındalığı  eğitimi gerçekleştirdi. Eğitim kapsamında; 
*Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler detaylandırılarak anlatıldı, 
*Doğru davranış modelleriyle panik anlarında yapılması ve yapılmaması gerekenler örneklerle gösterildi.
*Tahliye tatbikatları ile öğrencilerin afet anında güvenli şekilde nasıl hareket edeceklerine dair bilgiler verildi.
Afet bilincinin sürdürülebilirliği adına ayrıca okul idarecileri ve öğretmenlerle de istişareler yapıldı.

