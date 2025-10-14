Kocasinan'dan okullarda afet farkındalığı eğitimi

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki bazı okullarda afet farkındalığı eğitimi gerçekleştirdi. Eğitim kapsamında;

*Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler detaylandırılarak anlatıldı,

*Doğru davranış modelleriyle panik anlarında yapılması ve yapılmaması gerekenler örneklerle gösterildi.

*Tahliye tatbikatları ile öğrencilerin afet anında güvenli şekilde nasıl hareket edeceklerine dair bilgiler verildi.

Afet bilincinin sürdürülebilirliği adına ayrıca okul idarecileri ve öğretmenlerle de istişareler yapıldı.