Kocasinan'dan okullarda afet farkındalığı eğitimi
Kocasinan Belediyesi, afet farkındalığı ve bilinci oluşturmak adına ilçe genelindeki okullarda sunumlar gerçekleştirdi.
Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki bazı okullarda afet farkındalığı eğitimi gerçekleştirdi. Eğitim kapsamında;
*Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler detaylandırılarak anlatıldı,
*Doğru davranış modelleriyle panik anlarında yapılması ve yapılmaması gerekenler örneklerle gösterildi.
*Tahliye tatbikatları ile öğrencilerin afet anında güvenli şekilde nasıl hareket edeceklerine dair bilgiler verildi.
Afet bilincinin sürdürülebilirliği adına ayrıca okul idarecileri ve öğretmenlerle de istişareler yapıldı.