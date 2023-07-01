Kocasinan'dan 'Parkımda Şenlik Var' etkinliği

 Kocasinan Belediyesi tarafından Kayserispor Parkı'nda, 'Parkımda Şenlik Var' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte çeşitli kahramanların kostümünü giyinen cosplaylar çocuklarla eğlenerek fotoğraf çekindi. Etkinlik kapsamında çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikram edildi. 

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  • 01.07.2023 19:14
  • Güncelleme: 01.07.2023 19:14
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Kocasinan'dan 'Parkımda Şenlik Var' etkinliği

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayserispor Parkında ‘Parkımda Şenlik Var’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar Spiderman, Batman, Superman, Kaptan Jack Sparrow, Şirine ve Pamuk Prenses gibi masal kahramanları kostümünü giyinen Cosplay çocuklarla fotoğraflar çekinip çocukları eğlendirdi. Daha sonra sirk gösterisi yapıldı. Etkinlikte vatandaşlara pamuk şeker, patlamış mısır, dondurma dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hem vatandaşlarımızın hem de çocukların bayramını kutluyoruz. Bu vesileyle çocuklar akranlarıyla bir arada oluyorlar. Bizim geleneksel olarak yaptığımız sokak oyunları bundan sonra biraz daha farklı bir konseptte bütün mahallelerimizde yapacağız. Buda etkinliklerimizin ilki. Ertuğrul Gazi Mahallemizden başlamış olduk. Bütün kaygımız vatandaşlarımızın, çocuklarımızın mahallelerimizin mutluluğudur. Etkinlik ile de herkesin yüzünün gülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan Songül Yıldırım ise, “Etkinlik çok güzel. Bayram günü çocuklar içinde çok iyi oldu. Kızım pek gezemedi, etkinlik bu anlamda çok iyi” dedi.

Annesi ve kardeşleriyle birlikte gelen Pamuk Ecrin Yıldırım’da, “Çok mutlu oldum. Bu etkinliğin her zaman olmasını istiyorum” diye konuştu. 

Etkinlikten memnun olduklarını dile getiren Tuğba Fide ise, “Etkinliği çok güzel bulduk. Teşekkür ederiz Kocasinan Belediyesine. Çocuklar içinde değişiklik oldu” şeklinde konuştu.

1ha

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