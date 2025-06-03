Kocasinan'dan Şampiyon Sporculara Altın Ödülü

Sporcularla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak geleceğin yıldızlarına büyük değer verdiklerini vurguladı. “Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız” diyen Başkan Çolakbayrakdar, spor alanında her branşta sporculara destek verdiklerini belirterek, “Çocuklarımızın bu başarılarını görünce gururlanmamak elde değil. Bir yönetici olarak ortaya koymuş olduğunuz çalışmaların neticesinde bir başarı ortaya çıkmışsa mutluluk bambaşka oluyor. Belediye olarak sahada vatandaşlarımıza her alanda hizmet üretme noktasında gayret ediyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Fiziki yaptığımız çalışmalardan daha önemlisi ise insana yapılan yatırımdır. Bu odağın merkezinde gençler ve çocuklar olmak üzere hizmetlerimizle herkesin hayatına dokunuyoruz. Bir yandan da spora merakı olan ve spor yapan çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına dokunuyoruz. Milli takımın omurgasını oluşturan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi takımımızın başarılarının daha da artarak devam edeceğinden şüphem yok. İnsana olan yatırımımız gelen başarılar ile bizleri çok mutlu ediyor, aynı zamanda da gururlandırıyor. Kayseri’nin masa tenisinde merkezi konuma gelmesinde büyük emekleri olan Bekir Yıldız’a da teşekkür ediyorum. Sağolsun Bekir Abimizin ellerine emeğine sağlık. Spora büyük önem ve değer veriyoruz. Binlerce çocuğumuzu sporla buluşturabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeter ki çocuklarımıza sporla sahip çıkalım. Müsabakalarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarından dolayı tüm sporcularımızı tebrik ediyor, bütün çocuklarımızın gelecekleri aydınlık olsun” ifadelerini kullandı.

Masa Tenisi A Milli Takım Antrenörü Halil Adak, Kocasinan Belediyesi olarak masa tenisinin her kategorisinde dereceler elde ettiklerini ve masa tenisinde Kocasinan, milli takımının fabrikası gibi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, sporcuları ve onları yetiştiren antrenörleri tebrik ederek, altınla ödüllendirdi.