Kocasinan'dan temizlik atağı

Kocasinan Belediyesi temizlik ekibi tarafından işyerlerinin önünde bulunana kaldırımlar fıskıyeli suyla temizlenerek daha temiz ve hijyen duruma getiriliyor.

Kış öncesi yapılan bu temizlikle kaldırım temziliği dışında yollar da süpürme araçlarıyla süpürülüyor.