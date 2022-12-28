Kocasinan'dan temizlik atağı
Kocasinan Belediyesi kış öncesi kaldırımları fıskıyeli suyla yıkayarak , kaldırımları tozdan arındırıyor.
- 28.12.2022 13:35
- Güncelleme: 28.12.2022 13:35
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Kocasinan Belediyesi temizlik ekibi tarafından işyerlerinin önünde bulunana kaldırımlar fıskıyeli suyla temizlenerek daha temiz ve hijyen duruma getiriliyor.
Kış öncesi yapılan bu temizlikle kaldırım temziliği dışında yollar da süpürme araçlarıyla süpürülüyor.
Haber Merkezi
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