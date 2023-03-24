Kocasinan'dan teravih sonrası 'Lokma' ikramı

Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün bir camide teravih namazından sonra tatlı ikramında bulunuyor. Fevziçakmak Mahallesi'ni ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının feyzini Kocasinan sakinleriyle paylaşmanın huzur verici olduğunu belirterek, 'Hemşehrilerimizle Ramazan'ın güzelliklerini paylaşıyoruz' dedi.

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  • 24.03.2023 11:13
  • Güncelleme: 24.03.2023 12:14
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Kocasinan'dan teravih sonrası 'Lokma' ikramı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün bir camide teravih namazından sonra tatlı ikramında bulunuyor. Fevziçakmak Mahallesi’ni ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının feyzini Kocasinan sakinleriyle paylaşmanın huzur verici olduğunu belirterek, “Hemşehrilerimizle Ramazan’ın güzelliklerini paylaşıyoruz” dedi.

Vatandaşlara, teravih namazından sonra ‘İkram Lokması’ uygulaması ile tatlı ikram ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı’nın ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı ay olduğuna dikkat çekerek, “Ramazan ayı boyunca her akşam mahallelerimizi ziyaret edeceğiz. İlk olarak Fevziçakmak Mahallemizi ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz hem kaynaşmaya vesile oluyor hem de burada vatandaşlarımızın, mahallemizin sorunlarıyla ilgili konularda istişare etmiş oluyoruz. Bu vesile ile geçen yıl Ramazan ayı ile birlikte hizmete sunduğumuz ‘İkram Lokması’ ile geleneksel lezzetleri Kocasinan’ımızda yaşatıyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Büyük beğeni toplayan uygulamayla ilgili olarak, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini ileten vatandaşlar ise belediyenin dini ve özel günlerdeki bu tür uygulamalarını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

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İHA

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