Kocasinan'dan 'Yatağa Bağımlı Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Projesi' devam ediyor

Kocasinan Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “Yatağa Bağımlı Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Projesi” kapsamında, yatağa bağımlı hastalara evlerinde düzenli olarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdiklerini ve bu alanda da öncü olduklarını belirtere: “Allah, şifa versin. Yatağa bağımlı olup kişisel bakımını tek başına yapamayan vatandaşlarımıza, genç de olabilir yaşlı da olabilir, bu hizmeti sunuyoruz. Sağlık açısından son derece önemli olan bu hizmet, İl Sağlık Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde, sağlık çalışanlarımız tarafından hastanın refakatçisi gözetiminde gerçekleştiriliyor. Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Hemşehrilerimin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve yüzlerini gülümsetmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirirken diğer yandan da sosyal belediyeciliği en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretmek için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan’a, Kayseri’ye değer katıyoruz. Bu doğrultuda ‘Dost Eli’ dediğimiz Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile yılın 12 ayı her gün ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve yüreklerine dokunuyoruz. Özellikle genç-yaşlı, kadın-erkek olmak üzere 7’den 70’e herkese ulaşmaya ve herkesin kendi özelinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İlçede engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 228 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek ikram ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir” ifadelerini kullandı.