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Kocasinan'dan YKS'ye girecek öğrenci ile ailelerine ikramlık jesti

Kocasinan Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayan öğrenci ve ailelerine moral amacıyla sınav merkezlerinin önünde sandviç, limonata, kek, su gibi ikramlıklarda bulundu.

Kocasinan'dan YKS'ye girecek öğrenci ile ailelerine ikramlık jesti

Kocasinan Belediyesi YSK’ye girecek öğrencilere ve ailelerine moral için sahadaydı. Bu kapsamda 38 okulda, 15 bin öğrenci ve ailelerine moral vermek amacıyla sınav merkezlerinin önünde sandviç, limonata, kek ve su ikram edildi.

Kocasinan bölgesinde sınavların yapıldığı toplam 40 okulda gerçekleştirilen ikramların, yarın da devam edeceği bildirildi.

Haber Merkezi

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