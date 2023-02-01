Kocasinan'dan yüzde 25 peşin, 10 ay taksitli gayrımenkul satışı

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 7 adet konut arsası, 4 adet konut dışı kentsel çalışma alanı yüzde 25 peşin ve 10 ay taksit seçeneği ile 7 Şubat Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak. Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın her geçen gün değerlendiğini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını vurguladı.

PAYLAŞ
  • 01.02.2023 11:23
  • Güncelleme: 01.02.2023 13:09
  • 49
Kocasinan'dan yüzde 25 peşin, 10 ay taksitli gayrımenkul satışı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 7 adet konut arsası, 4 adet konut dışı kentsel çalışma alanı yüzde 25 peşin ve 10 ay taksit seçeneği ile 7 Şubat Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak. Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın her geçen gün değerlendiğini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını vurguladı.

Yeni Kocasinan için ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarına değinerek, “İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 3 adet konut alanı, Şeker Mahallesi’nde 4 adet konut dışı kentsel çalışma alanı ve 1 konut alanı, Osmangazi, Cırgalan ve Pervane Mahallesi’nde 1’er adet konut alanı olmak üzere toplam 11 taşınmaz, 7 Şubat Salı Günü saat 14.00’de başlayacak olan ihale ile satışa sunulacak.

Öte yandan ihaleye katılmak isteyenler, ihalelerle ilgili şartname ve ekleri Emlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilecek. Ayrıca 0352 222 70 00 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alınabilecek.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'dan 'Onur Bulut' açıklaması:

Kayserispor'dan 'Onur Bulut' açıklaması:

Erenköy Mahallesine 30 bin metrekarelik Şehitler Parkı

Erenköy Mahallesine 30 bin metrekarelik Şehitler Parkı

Talas'ta yollar açık

Talas'ta yollar açık

Kocasinan'dan yüzde 25 peşin, 10 ay taksitli gayrımenkul satışı

Kocasinan'dan yüzde 25 peşin, 10 ay taksitli gayrımenkul satışı

Karla kapanan 208 mahalle yolu açıldı

Karla kapanan 208 mahalle yolu açıldı

Engelleri aştılar, peluş bebek üretiyorlar

Engelleri aştılar, peluş bebek üretiyorlar

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 32 bin 717 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek

Kayseri'de 32 bin 717 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek

Hem bilim öğrendiler hem eğlendiler

Hem bilim öğrendiler hem eğlendiler

DAHA FAZLA
LPG'ye 1 lira zam bekleniyor

LPG’ye 1 lira zam bekleniyor

Oyun bağımlılığı çocuklarda uyku bozukluğuna yol açıyor

Oyun bağımlılığı çocuklarda uyku bozukluğuna yol açıyor

Büyükkılıç, özel çocuklarla Hamburger Yapımı etkinliğinde buluştu

Büyükkılıç, özel çocuklarla Hamburger Yapımı etkinliğinde buluştu

Başkan Büyükkılıç, özel çocuklarla hamburger yaptı

Başkan Büyükkılıç, özel çocuklarla hamburger yaptı

Bunalıma girdi, kayalıklardan atladı

Bunalıma girdi, kayalıklardan atladı