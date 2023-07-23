Kocasinan Gençlik Kulübü'nün ilk oyunu sergilendi

 Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü'nün hazırladığı 'Bugün Git Yarın Gel' isimli tiyatro oyunu sergilendi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 'Geleceğin Büyük ve Güçlü Türkiye'sini emanet edeceğimiz gençler için ne yapsak azdır' dedi.

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  • 23.07.2023 14:11
  • Güncelleme: 23.07.2023 14:11
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Kocasinan Gençlik Kulübü'nün ilk oyunu sergilendi

Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile eşi Fatma Çolakbayrakdar, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncusu Korel Cezayirli, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören tiyatro oyununda açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin her daim yanında olduğunu vurgulayarak, “Gençlerimizin her zaman yanındayız. Salonun dolması da gençlere verilen önemi göstermektedir. Belediye olarak hayatın her alanında yer almaya çalışıyor ve en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Ama en çok gençler, çocuklar ve kadınlar için yoğun çalışıyoruz. Hayatın her alanında insana dokunmak ve onları mutlu etmek için projeler üretiyoruz. Vatandaşlarımızın; Çocuk Kulübü, Genç Kulübü, Kocasinan Akademi ve diğer birimlerimizle her zaman yanlarındayız. Geleceğin Büyük ve Güçlü Türkiye’sini emanet edeceğimiz gençler için ne yapsak azdır. Gençlerimizin sergilemiş olduğu oyunda, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, onları kutluyorum. Bütün gayretimiz; Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak” diye konuştu
Konuşmanın ardından ‘Bugün Git Yarın Gel’ isimli oyunu sahneleyen Kocasinan Gençlik Kulübü’nün oyuncuları, komedi anlar yaşattığı izleyicilerden tam not aldı. Oyunun sonunda Başkan Çolakbayrakdar, oyuncular ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi.

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