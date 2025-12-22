Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre, Kocasinan Belediyesi, topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atığı ile Türkiye genelinde bu alanda birinci oldu. Bu başarı, “Sıfır Atık Projesi”ne ve geri dönüşüme verilen destekle elde edildi.

Yeşil Gelecek İçin Çalışmalar

Kocasinan'daki KAYÇEV geri dönüşüm tesisi, günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip. Tesis, günlük hayatta sık kullanılan pet şişeler, naylonlar, metaller, cam şişeler ve kâğıt-karton kutular gibi atıkları işleyerek geri dönüşüm sürecine dahil ediyor.

Toplum Bilinci

Kocasinan Belediyesi, geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını toplamak amacıyla evlerde mavi poşet dağıtım uygulaması yapıyor. İş yerleri ve kamu kurumlarında iç mekân kutuları, marketlerde ise büyük kutularla atık toplama çalışmaları yürütülüyor.