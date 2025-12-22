  • Haberler
  • Gündem
  • Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı

Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı

Kocasinan Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı. 2025 yılında 6 bin 44 ton kâğıt-karton atığı geri dönüştürerek 92 bin 55 adet ağacın kesilmesini önledi. Son 10 yılda ise toplamda 47 bin 35 ton kâğıt-karton atığı geri dönüştürülerek 889 bin 867 ağaç kurtarıldı.

Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre, Kocasinan Belediyesi, topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atığı ile Türkiye genelinde bu alanda birinci oldu. Bu başarı, “Sıfır Atık Projesi”ne ve geri dönüşüme verilen destekle elde edildi.

Yeşil Gelecek İçin Çalışmalar

Kocasinan'daki KAYÇEV geri dönüşüm tesisi, günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip. Tesis, günlük hayatta sık kullanılan pet şişeler, naylonlar, metaller, cam şişeler ve kâğıt-karton kutular gibi atıkları işleyerek geri dönüşüm sürecine dahil ediyor.

 Toplum Bilinci

Kocasinan Belediyesi, geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını toplamak amacıyla evlerde mavi poşet dağıtım uygulaması yapıyor. İş yerleri ve kamu kurumlarında iç mekân kutuları, marketlerde ise büyük kutularla atık toplama çalışmaları yürütülüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Kocasinan, Geri Dönüşümde Türkiye Birincisi: 92 Bin Ağaç Kurtarıldı
Talas'ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Talas’ın Çınarları Egzersiz Programıyla Harekete Geçiyor
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Kaymek'ten Hükümlüleri Topluma Uyumuna Yönelik Eğitim
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı'nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Çolakbayrakdar'dan Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yıl Dönümü Mesajı
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Melikgazi Belediyesi 2025 Yılında 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Sosyal konut projesine 8,8 milyon kişi başvurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!